Liberoquotidiano.it - "Gli stessi che poi cercano di nascondersi": i tennisti che giocano sporco contro Sinner, bomba dell'avvocato

Si chiama Jamie Singer ed è uno degli avvocati che ha seguito il caso Clostebol di Jannik. Il tennista di Sesto ha deciso per il patteggiamento di tre mesi accettando la propostaa Wada e nell'intervento a Sky News il professionista ha spiegato come si è arrivati alla decisione. "Credo che siano sempre falchi — esordisce — quando è un altro giocatore a essere coinvolto in una situazione simile ediquando sono invece loro a essere coinvolti”. Ecco spiegato perché alcuni ritengono la squalifica come qualcosa di “molto ingiusto — aggiunge —non ha beneficiato di alcuna forma di favoritismo. Anzi, è stato giudicato fin dall'inizio in un processo da manuale. Ci è voluto un po' di tempo per convincerlo che fare un accordo era la cosa giusta da fare”. E ancora: “Meglio accettare l'offertaa Wada che andare davanti al Tas, col rischio di ritrovarsi sanzionato per un periodo molto più lungo, da uno a due anni.