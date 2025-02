Iodonna.it - Gli Stati Uniti sono sotto attacco informatico e l'ex Presidente (De Niro) viene chiamato a risolvere la situazione

Leggi su Iodonna.it

Disponibile da oggi su Netflix, Zero Day è una serie tv che mescola thriller e politica. Protagonista, per la prima volta sul piccolo schermo, Robert De. Veste i panni di un exdegliriper portare ordine nel Paese dopo un cyber. Strutturata in sei episodi, Zero Day è una miniserie attualissima e angosciante che vuol far riflettere lo spettatore sullo stato di “salute” della democrazia e della società contemporanea. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2025: i nuovi film e serie tv X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a febbraio 2025 Zero Day, la trama della serie tv su Netflix con Robert DeAlla vigilia della possibile elezione di sua moglie Sheila (Joan Allen) alla guida della Corte d’Appello degli, la routine dell’exGeorge Mullen (Robert De) scorre serena nella sua villa di campagna.