Gli spari nella panetteria il gesto con la pistola e la fuga | le prime immagini della sparatoria nel panificio a Milano – Il video

È stato diffuso dalla polizia un, avvenuta lo scorso sabato all’interno di una piazzale Gambara, a. Il filmato è preso dalle telecamere interne del condominio in cui si trova il locale. Ilmostrerebbe l’esatto momento in cui Raffaele Mascia avrebbe sparato. Si sentono i colpi die poi si vede uscire il 21enne dalla porta posteriore deldel padre. Il ragazzo è stato arrestato lo scorso 17 febbraio per l’omicidio del 49enne ucraino Ivan Disar e il ferimento del connazionale 26enne Pavel Koresko. Mascia avrebbe usato una P38 detenuta illegalmente. Nelsi vede il ragazzo nascondere l’arma dietro la schiena, infilata nei pantaloni. Quellanon è ancora stata ritrovata. Il 21enne si allontana poi rapidamente, nel tentativo di allentare i sospetti su di lui.