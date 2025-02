Iodonna.it - Gli investimenti in formazione tech nelle scuole

Leggi su Iodonna.it

Milano, 20 feb. (askanews) – Realtà virtuale a scuola, per imparare sul campo, in questo caso a potare le viti. In questo istituto agrario francese nel Cognac l’apprendimento passa dalla tecnologia attraverso software didattici studiati. Gli studenti possono così padroneggiare il gesto del taglio in diversi territori e tutto l’anno, senza dover aspettare la stagionalità per avere delle viti reali su cui provare. Leggi anche › «L’intelligenza artificiale per tutti». Chi è Mira Murati, ex di OpenAI che ha lanciato la sua startup “Ci sfugge il punto di alcuni centri diche dicono: ‘Sono contro il virtuale, non c’è niente come il campo’. Non è una questione di opposizione, ma di complementarietà – dice il direttore dell’istituto Yannick Laurent – Soprattutto, abituare i ragazzi a un ambiente virtuale significa abituarli ad avere successo sul posto di lavoro in futuro.