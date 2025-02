Quotidiano.net - Gli influencer scomparsi, ritrovati in montagna dopo giorni di angoscia

"I due ragazzi sono stati, illesi, dal Soccorso alpino, in Val Settimana: erano semplicemente impossibilitati a utilizzare lo smartphone, in quanto non c’era segnale". Lo ha dichiarato il sindaco di Claut (Pordenone), Gionata Sturam, annunciando il felice epilogo delle ricerche di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, duedi Bari che viaggiano a bordo di un Van ‘camperizzato’ ACM anni ‘80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever. I ragazzi documentano i loro spostamenti su Instagram sul profilo Vangolden. Non davano più loro notizie da due. "Il Van era all’ingresso della Val Settimana – ha precisato il primo cittadino, che ha personalmente già aggiornato del ritrovamento il fratello del disperso –, una zona che è conosciuta per essere di straordinaria bellezza ma che non ha alcuna copertura telefonica.