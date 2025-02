Quotidiano.net - Gli incentivi per i disabili nel 2025: assegni e bonus barriere architettoniche

per personedelriguardano una vasta gamma di interventi economici e fiscali, pensati per alleviare il peso delle spese quotidiane e migliorare la qualità della vita. Al momento, uno deipiù richiesti è l’Assegno Unico, che consiste in un contributo economico destinato a famiglie con figli dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età del figlio e, riguardo l’importo finale, sono previste maggiorazioni nel caso di figli contà, anche senza limiti di età. L’Assegno di Inclusione è invece un contributo rivolto ai componenti di famiglie ritenuti non occupabili a livello lavorativo: la soglia di reddito per le famiglie in affitto è di 10.140 euro, l’integrazione del reddito per chi abita in affitto è di 3.640 euro, che può aumentare a 1.950 euro se la famiglia è composta da persone con gravità oppure over 67.