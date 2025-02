Latinatoday.it - Gli haters chiedono scusa: la lettera alla sindaca Celentano

I duedelladi Latina, Matilde, che nei mesi scorsi avevano postato sui social commenti negativi sul suo aspetto mentre lei era in cura per un tumore, e che erano stati rintracciati e indagati, hanno inviato ciascuno unadi scuse, esprimendo il rammarico per il.