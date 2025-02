Gli ATP di Acapulco Dubai e Santiago ultimi stop prima di Indian Wells Il circuito WTA si sposta già oltreoceano

Leggi su Sportface.it

Il post-Australian Open sta per volgere al termine, con questo mese e poco più di tornei che ci ha avvicinato ai due ‘1000’ nordamericani die Miami. Se le top players WTA dopo i due ricchi appuntamenti di Doha edecidono di riposare in vista del torneo californiano in partenza la settimana successiva, molti dei top-10 delATP invece tornano in campo tra, mentre i ‘terraioli doc’ cercano di mettere in cascina punti utili in quel di.ENTRY LIST ATP 500ENTRY LIST ATP 500ENTRY LIST ATP 250ENTRY LIST WTA 500 MERIDAENTRY LIST WTA 250 AUSTINAlexander Zverev, Australian OpenZVEREV E ALTRI TOP ADIl torneo messicano da un po’ di anni a questa parte è diventato probabilmente l’appuntamento più atteso e anche interessante nel ciclo di tornei che porta ai due 1000 nordamericani.