Gli amici della musica trovano casa

A Cesena nasce la ’degli’, uno spazio che non solo accoglie cinque associazioni del territorio che organizzano eventili e fanno formazione per giovani musicisti e cantanti, ma che si propone di fare rete per favorire e promuovere la culturale in città e non solo. L’inaugurazionesede, in via Aldini 30 (all’ingressostorica Valdoca), è fissata per domenica dalle 15, aperta al pubblico, e con schermo-video esterno, per consentire di seguire lo spettacolo offerto, qualora la capienzasala, che ampia non è, non riuscisse a contenere tutti gli intervenuti. Il taglio del nastro avverrà alla presenza dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi; seguirà un concertole che, nel corso di ben 4 ore, vedrà l‘esibizione di oltre 30 musicisti e cantanti del territorio: dalle cantanti liriche Camilla Pacchierini e VeraScala, al basso Roberto Gentili, Tito Ciccarese al flauto, le pianiste Pia Zanca e Barbara Amaduzzi, Elisabetta Canziani al violoncello.