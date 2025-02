Liberoquotidiano.it - Giustizia privata, né buoni né cattivi

Canale 20 ore 21.05 Con Gerard Butler, Jamie Foxx e Colm Meaney. Regia di Gary Gray. Produzione UDS 2009. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Gerard Butler in un ruolo di quasi cattivo. E' un padre di famiglia che un giorno si vede invasa la casa da due efferati delinquenti. Che gli uccidono moglie e figlia. Gli assassini vengono presi, giudicati e condannati. Ma pochi anni dopo per cavilli giudiziari e per discutibili patteggiamenti della procura vengono rilasciati. Il paterfamilias dà fuori da matto. Uccide gli assassini e anche i magistrati. Niente sembra fermarlo. Anche perchè il padre di famiglia ha un passato da killer dei servizi segreti. PERCHE' VEDERLO Perché il film racconta una storia di maladove i tutori della legge (per una volta) pagano duramente i propri errori.