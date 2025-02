Iltempo.it - Giuliacci avverte: "Giornate più miti ma...". Quando è prevista la svolta

Il "freddo pungente" che ha caratterizzato la prima parte della settimana "è destinato a smorzarsi gradualmente, con l'arrivo di correnti piùche nei prossimi giorni riporteranno quasi dappertutto le temperature nella norma o leggermente al di sopra". Il weekend in arrivo porterà infatti "più". Parola del colonnello Mario. Non mancherà, però, "qualche pioggia e nevicata". Ombrelli a portata di mano, quindi, anche se il peggioramento in arrivo sarà di "moderata intensità". Che cosa dobbiamo aspettarci dal fine settimana? Stando alle mappe più age a quanto scrivesu meteo.it, "sabato e domenica sarannoin generale nuvolose, anche se non mancheranno alcuni momenti di tempo soleggiato, specie al Sud". L'ombrello "tornerà utile soprattutto al Nord e nelle regioni del versante tirrenico: piogge, per lo più deboli, bagneranno infatti soprattutto il Piemonte, il Levante Ligure, la Lombardia Occidentale e, più giù, anche Toscana, Marche, Umbria e Lazio".