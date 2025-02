Tvzap.it - Giulia uccisa dal pitbull, oggi i funerali della bimba: “Il dolore è troppo grande”

Leggi su Tvzap.it

dal: “Il” – Ad Acerra (Napoli)è il giorno deipiccola, ladi 9 mesi deceduta, dopo essere stata sbranata daldi famiglia, mentre il padre dormiva e la madre era al lavoro. L’estremo saluto ci sarà alle ore 9 nel duomo del comune, ancora sotto choc per quanto successo. ( dopo le foto)Leggi anche: Papa Francesco, il Vaticano rivela: “Non può morire al Gemelli”, come capiremo che è arrivato il momentoLeggi anche: Papa Francesco, perché si parla di dimissioni e cosa succede oradal: “Il”La famigliapiccolaha deciso che iabbiano luogo in forma strettamente privata e il loro legale ha chiesto di «spegnere i riflettori per un giorno, e non pressarla nei momenti dell’ultimo saluto alla bambina».