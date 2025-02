Thesocialpost.it - Giulia sbranata dal pitbull, “la famiglia ha ripulito la casa prima dell’arrivo della polizia”

Ancora misteri sul dramma di Acerra, dove una bimba di nove mesi è stata uccisa daldi: l’appartamento dove è morta, nella notte tra sabato e domenica scorsa, è statodai familiaridel sopralluogo. Di conseguenza quando è stato eseguito l’esame con i medici legali e l’avvocato, non c’erano tracce di sangue a terra.Leggi anche: Italia – In fiamme l’intero villaggio, fumo alto e fiamme: rabbia e tanta pauraLuigi Montano, legale di Vincenzo Loffredo, papàpiccolaindagato per omicidio colposo, ha spiegato : “I miei assistiti mi dicono che insono entrati la mammavittima, i nonni materni e paterni, la sorella e la cognata dell’indagato per prendere delle fotografie. Erano le 8 del mattino e chi è entrato nell’alloggio non sapeva che l’appartamento fosse sotto sequestro.