Velvetgossip.it - Giulia De Lellis e Tony Effe: un amore tra incomprensioni e gelosia dopo Sanremo

Il mondo del gossip è in fermento per la relazione traDe, soprattuttoil recente Festival di2025, che ha visto il cantante protagonista sul palco. Se inizialmente si parlava di presunti progetti di matrimonio tra la coppia, ora la situazione sembra essersi complicata, e i due stanno affrontando una fase particolarmente turbolenta. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il clima tra i due sarebbe segnato da “marette e”, facendo sorgere interrogativi sulla solidità del loro legame.La notizia di una possibile proposta di matrimonio da parte dinei confronti diDe, che aveva fatto sognare i fan, sembra essere stata smentita dai recenti sviluppi. Le tensioni tra i due sono aumentate, e le differenze nei loro desideri per il futuro potrebbero essere alla base di queste difficoltà.