Isaechia.it - Giulia De Lellis e Tony Effe, “marette e incomprensioni” per la coppia: ecco quali sarebbero i motivi

Leggi su Isaechia.it

fraDe?Stando a quanto trapelato dal settimanale Oggi in edicola in questi giorni, l’influencer di Pomezia e il rapper – in gara fra i Big del Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano classificatosi poi al venticinquesimo posto della classifica finale – starebbero attraversando diversi alti e bassi nella loro relazione:e una reciproca gelosia che porta a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto.Uno dei principalidi discussione sarebbe il crescente desiderio di maternità di. La Desogna di diventare mamma, un progetto che al momento non rientrerebbe nei piani del cantante, focalizzato sulla sua carriera musicale.Già nel corso di diverse interviste l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva palesato la voglia di avere un bebè, sebbene avesse frenato i rumor che avrebbero potuto prendere piede dopo le sue dichiarazioni.