Bergamonews.it - Giornata della lingua madre: tante attività nel cuore della Celadina

Beergamo. La Rete di quartiere diha organizzato, per il prossimo venerdì 21 febbraio, alcuneper celebrare laInternazionale.L’idea è nata dalla scuola secondaria di primo grado Flores (I.C. De Amicis), che nella stessaha invitato i ragazzi a recarsi a scuola con gli abiti tradizionali e condividere la ricetta di una merenda tipica.Gli educatori dei progetti comunali Scuole aperte GPS Il Club e Giovani Onde hanno pensato di allargare questa iniziativa anche al pomeriggio, e di proporre la partecipazione attiva ancherete di quartiere, con il duplice obiettivo di far vivere Piazza Bonfanti, e coinvolgere tutto il quartiere, non solo preadolescenti e adolescenti.L’invito è stato raccolto in particolare da Associazione L’Arcobaleno, la cui mission è proprio l’intercultura, che, nell’ambitocogestione dello Spazio di quartiere Al Civico 7 ha deciso di proporre alcuneper bambini e famiglie.