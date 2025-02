Dayitalianews.com - Giornata dedicata ai diritti dei bambini a Cisterna, in ricordo di Alessia e Martina Capasso

Sabato 22 febbraio 2025, alle 14:30, presso la Parrocchia di San Valentino, si terrà la nuova edizione della Festa dei, manifestazione nata per rendere omaggio ad, vittime di una tragedia familiare, e per diffondere la consapevolezza suidell’infanzia e dell’adolescenza.Un’iniziativa per non dimenticareLa ricorrenza trae origine dal drammatico 28 febbraio 2018, quando, di 14 e 8 anni, persero la vita per mano del padre.faceva parte dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, realtà che, già dall’anno successivo, ha voluto trasformare il dolore in un progetto di sensibilizzazione, dando vita alla Festa dei.Dal 2020, questaè diventata un appuntamento fisso per ricordare le due sorelle e promuovere idei più piccoli, prendendo spunto dalla Convenzione ONU suidell’infanzia e dell’adolescenza.