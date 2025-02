Giornalisti, addio a Bruno Rubino

Leggi su Ildenaro.it

E' morto a Roma all'età di 85 anni il giornalista e scrittore. Per molti anni cronista al Mattino, dopo gli inizi al quotidiano Roma,ha legato l'ultima parte della sua carriera alla sede Rai di Napoli di cui è stato per oltre 15 anni – e fino alla metà degli anni '90 – voce dell'edizione mattutina del Gr radio della Campania. Professionalita' eclettica,ha accompagnato all'attivitàca la passione per la scrittura con la pubblicazione di poesie, romanzi e saggi. Lascia la moglie Rosa e i due figli Paolo e Claudio che ne hanno seguito le orme nel mondo del giornalismo. I funerali si terranno domani alle 10 nella basilica di San Pancrazio, a Roma, città dove il giornalista si era trasferito negli ultimi anni.