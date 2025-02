Today.it - Giornalista inglese scompare nel nulla: "Alla famiglia non ha detto del viaggio"

Giorni di apprensione per la scomparsa in Brasile dellabritannica Charlotte Alice Peet, 32 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 8 febbraio. La freelance britannica aveva già lavorato in Brasile dal 2015 al 2016 come corrispondente per Al Jazeera, The Times e The Evening.