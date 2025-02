Thesocialpost.it - Giornalista inglese scompare in Brasile: l’ultimo contatto con un’amica

Labritannica Charlotte Alice Peet, 32 anni, è scomparsa in, destando preoccupazione tra amici, familiari e colleghi. L’ultima sua comunicazione risale all’8 febbraio scorso, quando ha contattatostatunitense residente a Rio de Janeiro, informandola della sua presenza a San Paolo e chiedendole ospitalità. L’amica, non potendo offrirle un alloggio, ha poi appreso dalla famiglia di Peet, il 17 febbraio, che larisultava irrintracciabile. A seguito di questa segnalazione, la donna ha denunciato la scomparsa alle autorità locali, avviando così un’indagine da parte della polizia di San Paolo.L’Associazione dei corrispondenti della stampa straniera in(Acie) ha diffuso un comunicato ufficiale per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento più incisivo da parte delle autorità.