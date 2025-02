Ilfattoquotidiano.it - “Giorgia ha una voce fantastica, ma canta come si cantava 30 anni fa, usa troppo la voce. Le offrirei gratuitamente un corso da noi”: Mogol spiazza tutti

è stata applaudita non solo al Teatro Ariston che non ha affatto gradito il suo sesto posto, ma anche da milioni di spettatori e a casa e dallo streaming su Spotify, visto che la sua “La cura per me” stazione ai vertici della classifica. Però si leva anche unacontraria che.A Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giulio Rapetti, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito, ha sentenziato: “Avolentieri,, unda noi (al CET – Centro Europeo di Toscolano, ndr), ha unamasiva trent’fa, usala. Che, per carità, è bellissima ma la usasi faceva in passato, ladeve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.Se ho seguito Sanremo? “No, ho visto la partita della Juventus in Champions, per il resto ho tanto da fare e non ho avuto occasione di seguirlo.