Giochi sul tavolo Storia e mito del gioco da tavolo dal 2500 a C a… domani la mostra al WOW

Dati alla mano, negli ultimi anni stiamo assistendo a una crescita esponenziale deiin scatola, di carte e di ruolo. Un fenomeno inarrestabile con fatturati da record, tanto da rappresentare circa il 16% dell’intero mercato del giocattolo*. Icone pop come il Monopoly – che giusto quest’anno compie 90 anni – hanno fatto lae continuano a contribuire notevolmente alla diffusione della cultura del, esattamente come fa Assogiocattoli con la Campagna Istituzionaleper sempre, che ha l’obiettivo di promuovere e divulgare il valore educativo, sociale e pedagogico che ilricopre nella vita di tutti i giorni. Ed è per questo che WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, omaggerà il mondo dele dei giocattoli con unache si articola in due momenti.