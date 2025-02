Ginnastica artistica World Cup Cottbus 2025 | Vannucchi in finale al corpo libero promosso De Rosa nel cavallo con maniglie

Leggi su Sportface.it

Due azzurri guadagnano lanella prima giornata della tappa didell’Individual ApparatusCup di. La scena se l’è presa Nicolò(Gymnastic Romagna Team) che si qualifica con il primo punteggio all’ultimo atto a, in programma sabato 22 febbraio (13:45-17:00). L’azzurro ha ottenuto lo score di 13.833 (5,4 e 8,433) e ha preceduto il kazako Milad Karimi (13.700) e il giapponese due volte vice campione del mondo Kazuki Minami (13.666). Qualificati anche lo spagnolo Sergio Kovacs (13.633), il tedesco Daniel Mousichidis (13.433), l’olandese Amine Abaidi (13.433), il polacco Kacper Garnzzarek (13.400) e il tedesco Milan Hosseini (13.400). Quattordicesimo invece l’altro azzurro in gara Lorenzo Bonicelli della Ghislanzoni GAL (12.766).Pass per unaanche per Edoardo DeGioy) che si è piazzato al quarto posto nelle qualificazioni delcon