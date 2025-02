Oasport.it - Ginnastica artistica, Vannucchi e De Rosa in finale di Coppa del Mondo. Chusovitina mitica a (quasi) 50 anni

Leggi su Oasport.it

A Cottbus (Germania) si è aperta la prima tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. A fare alzare il sipario sono state le qualificazioni su cinque attrezzi, che hanno promosso i migliori otto atleti alle finali in programma sabato. L’Italia è presente a questo appuntamento con quattro azzurri, capaci di mettersi in mostra in questa prova che apre il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.Niccolòha eseguito il miglior esercizio al corpo libero, venendo premiato con 13.833 (5.4 il D Score) e precedendo due rivali di rilevante caratura come il kazako Milad Karimi (13.700) e il giapponese Kazuki Minami (13.666). Passano il turno anche lo spagnolo Sergio David Kovacs (13.