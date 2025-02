Giglio deve uscire immediatamente Grande Fratello allarme rosso | fatti gravi pubblico preoccupato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nome di, all’anagrafe Lucali, è spesso al centro delle dinamiche soprattutto fuori dalin queste ultime settimane. ‘Colpa’ dei rumor che continuano asulla sua fidanzata Yulia. Costretta ad abbandonare la casa tempo fa per risolvere delle questioni legali con l’ex compagno, non è stata ripescata e quindi non ha avuto la possibilità di tornare in gioco come Helena e Iago e questo ha buttato parecchio giù il concorrente.Non solo. Nelle scorse puntate Alfonso Signorini gli ha mostrato alcuni articoli usciti su un presunto tradimento di Yulia con un ex protagonista di Temptation Island. Lei ha negato fermamente e lui si è detto sicuro della sua onestà, quindi tutto risolto tra loro. In realtà sono emerse altre indiscrezioni su quanto accadrebbe fuori tra Yulia e proprio l’ex fidanzato, ma di questo ancora non si è parlato in studio.