Giarre, rapina una parafarmacia e aggredisce dipendente, arrestato 54enne

I Carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di P. C. (classe 1970).Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, si attribuiscono all’indagato i reati diaggravata, e di lesioni personali aggravate.Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine, riconducibile ad unain danno della“Alesar”, ubicata inpresso corso Lombardia n. 57, avvenuta il 13 novembre 2024, conclusasi con la sottrazione dell’incasso mediante violenza consistita nel colpire al volto con una gomitata una delle dipendenti.Le indagini, focalizzate sull’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza (vedi frame allegato) e sulle dichiarazioni delle vittime, hanno permesso di attribuire il crimine in questione all’indagato odierno.