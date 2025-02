Lecceprima.it - Giampaolo: “Udinese squadra fisica, ma anche di qualità”. Insidie dalle palle inattive

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Un Lecce in buona salute e dalla compattezza ritrovata quello che si appresta ad affrontare la coriaceadi Kosta Runjai? nell’anticipo della 26esima giornata di campionato in programma domani sera alle 20:45 allo stadio di Via del Mare.In settimana misterha avuto.