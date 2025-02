Ilveggente.it - Giallo sulla squalifica di Sinner: spunta un video clamoroso

diundel tennista azzurro che si allena in Qatar. Ecco cosa è realmente successoTre mesi di sospensione che partono dal 9 febbraio. Come ormai tutti sappiamo Jannikha raggiunto un accordo con la Wada per mettersi alle spalle il momento più difficile della sua carriera, quello che lo ha fatto giocare quasi un anno con una spada di Damocle sulle spalle.diun(Lapresse) – Ilveggente.itHa fatto bene, Jannik, a stringere la mano in questo modo a quell’associazione che aveva deciso di fare ricorso al Tas di Losanna dopo la sua assoluzione. Il rischio di un provvedimento più lungo era enorme e, in quel caso, anche gli sponsor che gli hanno permesso di essere nella top 100 degli sportivi più pagati nel 2024 – 43esimo posto – avrebbero potuto decidere di “abbandonarlo”.