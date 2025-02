Bollicinevip.com - GF, Shaila e Lorenzo contro Helena Prestes: “Ha il suo piano, sta usando anche Javier”

Leggi su Bollicinevip.com

Nuove critiche di, cosa pensano della gieffinadi nuovo nel mirino degli ‘Shailenzo’, agisce con furbizia al Grande Fratello?Gatta eSpolverato non fanno che parlare male dial Grande Fratello, sono convinti che si comporti in modo strategico per arrivare in finale.Nelle scorse ore mentre erano in tugurio con Maria Teresa e Giglio hanno rivolto nuove critiche alla gieffina. L’ex velina di Striscia la notizia senza giri di parole ha detto: “Lei ha il suobene in testa” e riferendosi aha aggiunto: “Quando lui non servirà più sarà sfancu**to pure lui”.Spolverato ha invece detto: “lui credo ci sguazzi in questa situazione qua,giustamente mi verrebbe da dire per il gioco. D’altronde siamo pure verso la fine del Grande Fratello”.