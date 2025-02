Liberoquotidiano.it - Germania al voto: tasse, migranti e reddito, Scholz-Merz noia totale

Chi si aspettava uno scontro da far ribaltare i sondaggi come quello, storico, fra un Richard Nixon malaticcio e sudato, contro un JFK abbronzato e brillante sarà rimato deluso. D'altra parte, lanon è una repubblica presidenziale. Per cui se il confronto diretto fra i due principali candidati cancellieri resta importante, alla fine ildi domenica sarà unper un partito. Oppure due, visto che il sistema tedesco permette anche ildisgiunto: uno per il partito nella lista proporzionale e uno per il candidato del collegio uninominale. Ieri comunque il cancelliere uscente, il socialdemocratico Olafe il suo principale sfidante, il cristiano democratico Friederich, si sono affrontati in diretta tv nella speranza di portare a casa più voti di quelli assegnati loro dai sondaggi.