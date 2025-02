Ilrestodelcarlino.it - Geriatria, ecco la moderna culla che ’abbraccia’ gli anziani

"È la prima tappa di un progetto che mira a ridurre il ricorso al trattamento farmacologico ed evitare ogni forma di contenzione". Con queste parole Giuseppe Benati, direttore sanitario del reparto dial ‘Morgagni’, ha accolto la donazione di una ‘care indoor’ da parte dell’associazione di promozione sociale Alive, fondata nel 2018, a Forlì, da Federica Poggi, Lara Masini e Alessandra Sordi. La cerimonia di consegna si è tenuta nei giorni scorsi. La ‘care indoor’ è un seggiolone polifunzionale rilassante con basculamento, capace di trasmettere al paziente sicurezza, calore e benessere. Come ha spiegato lo stesso dottor Benati, "è in grado di ‘abbracciare’ la persona anche in uno stato di agitazione e di fare in modo che si tranquillizzi, senza ricorrere a mezzi di contenzione meccanica e farmacologica".