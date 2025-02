Dilei.it - George Clooney cambia vita e si trasferisce: la nuova avventura per i gemelli Ella e Alexander

Leggi su Dilei.it

Perè arrivato il momento dire tutto. Dopo anni trascorsi tra la quiete dcampagna francese e la residenza britannica, l’attore ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo dsua, portando con sé la moglie Amal e i loro. Un trasferimento importante, dettato da un’occasione professionale imperdibile, che segna una svolta nroutine dfamiglia.Unaa New York: il debutto dia BroadwayLa destinazione? New York. L’attore ha lasciato la sua amata dimora in Provenza per stabilirsi ncittà che non dorme mai. Dopo anni trascorsi tra la Francia e il Regno Unito,ha deciso di trasferirsi nGrande Mela per un’del tutto: la sua prima esperienza sul palcoscenico di Broadway.