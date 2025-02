Inter-news.it - Genoa, ripresa degli allenamenti: Vieira studia l’Inter. Attenzione tattica

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, ilè tornato al lavoro a Villa Rostan per preparare al meglio la sfida valida per la 26ª giornata di campionato. Patrick, ex nerazzurro e protagonista del prossimo incrocio contro, ha radunato la squadra per preparare la sfida di San Siro.– Ilquesta mattina si è ritrovato a Villa Rostan lavorando sin da subito sugli aspetti tattici della partita in programma sabato, alternando lavoro fisico e simulazioni di gioco. Dopo un’attivazione in palestra utile a scaldare i muscoli e prevenire infortuni, i giocatori sono scesi in campo per sessioni mirate a migliorare le dinamiche collettive e i movimenti di reparto. Il focus principale è stato quello di lavorare sulle due fasi di gioco: difensiva e offensiva.