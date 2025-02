Inter-news.it - Genoa, oggi la ripresa degli allenamenti prima dell’Inter: tattica e video

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Patrick Vieira, iltornerà ad allenarsi per preparare la delicata trasferta di San Siro contro l’Inter, in programma sabato sera.DOPO IL RIPOSO – A Villa Rostan, la seduta in programmasegna ufficialmente l’inizio della settimana che porterà ilad affrontare l’Inter a San Siro, nella sfida in programma sabato 22 febbraio alle 20:45. La giornata di ieri è stata dedicata esclusivamente ai giocatori impegnati nel percorso di recupero fisico. A Villa Rostan, infatti, hanno lavorato solo i giocatori impegnati con programmi personalizzati, come Milan Badelj, Thorsby, Ahanor e Vitinha, uscito anzitempo nella sfida contro il Venezia a causa di un risentimento muscolare.Primo giorno di lavoro: il programma di Vieira, invece, tutta la rosa si ritroverà sul campo per dare il via alla preparazione vera e propria della sfida contro i nerazzurri.