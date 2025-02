Gb proporrà a Usa invio soldati a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.44 Il premier britannico Starmer presenterà al presidente Usa Trump un piano che prevede l'di circa 30milaeuropei in Ucraina per mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa.Lo riferisce il Telegraph, secondo cui Starmer presenterà il piano a Trump durante un incontro a Washington la prossima settimana. Starmer riferirà a Trump come queste truppe potrebbero far rispettare la tregua. Ma è già arrivato il no di Mosca con la "preoccupazione" del Cremlino per "contingenti della Nato in Ucraina".