Gazzetta dello Sport | Napoli tra Lukaku e Anguissa | i pilastri di Conte per la sfida al Como

: “, tra: idiper laal”">Ildi Antoniosi prepara ad affrontare ilcon l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato e puntare alla zona alta della classifica. Al centro del progetto azzurro ci sono due figure chiave: Romelue Frank Zambo. Entrambi rappresentano i cardini su cui il tecnico azzurro sta costruendo l’identità della squadra, pur tra difficoltà, infortuni e l’ombra delle diffide che pesano sul cammino azzurro. Lasottolinea come la gestione di questi duesarà fondamentale in vista dei prossimi impegni, in particolare contro l’Inter., il leader cheaspettavaRomeluè diventato rapidamente il punto di riferimento offensivo del