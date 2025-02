Lapresse.it - Gaza, oggi Hamas consegna a Israele le salme dei quattro ostaggi uccisi

Leggi su Lapresse.it

si prepara ad accogliere i primicorpi senza vita che la fazione palestinese diconsegnerà dall’inizio della guerra, nell’ambito dell’intesa sulla tregua: i piccoli gemelli Bibas, diventati i simboli nazionali di questo calvario, la loro madre, e l’86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. IN AGGIORNAMENTOespone 4 bare nere su palco a Khan YounisI militanti dihanno espostobare nere su un palco a Khan Younis circondato da striscioni militanti in vista delladei resti deglialla Croce Rossa. Ladeicorpi fa parte di un cessate il fuoco che ha messo in pausa l’offensiva militare di 15 mesi di, lanciata dopo l’attacco didel 7 ottobre 2023.ha dichiarato che consegnerà i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli Ariel e Kfir e di Oded Lifshitz.