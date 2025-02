Lanotiziagiornale.it - Gaza, Netanyahu vuole riprendere la guerra e Hamas lo mette alle strette: “Pronti a liberare tutti gli ostaggi nella fase 2 del cessate il fuoco, se l’accordo salterà sarà colpa di Israele”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Davanti allo stallo nei negoziati per definire modalità e contenuti della2 delilprova are pressione su Benjamin, che appare sempre più intenzionato ale ostilità.Il gruppo terroristico palestinese, ben consapevole delle proteste sempre più diffuse dei familiari degliisraeliani contro il governo di Tel Aviv, si è detto disponibile a rilasciarei prigionieri rimasti esclusi dal primo step della fragile tregua. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera il portavoce di, Hazem Qasym, specificando che il movimento sarebbe pronto a liberarli “in un’unica soluzione”, in cambio di unilpermanente e del ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia.ha inoltre affermato di essere “più che pronto a negoziare la seconda e la terzadel”, che – secondo i media israeliani – potrebbe essere avviata con l’arrivo indi Steven Witkoff, inviato dell’amministrazione statunitense di Donald Trump, per colloqui consul futuro di