Quotidiano.net - Gaza, Hamas consegna i corpi di 4 ostaggi: le bare dei gemellini Bibas sul palco davanti a Netanyahu raffigurato come “vampiro”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 febbraio 2025 – Dopo la gioia delle ultime settimane per il ritorno a casa di decine didi, oggi per Israele è un "giorno di dolore”: tornano a casa isenza vita dei piccoli gemelli, Ariel e Kfir, diventati i simboli nazionali di questo calvario, la loro madre Shiri, e l'86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. Laalle ore 8 italiane, con i miliziani armati e a volto coperto dischierati in fila nel punto previsto a Khan Younis, nella striscia dimeridionale. Centinaia di abitanti si sono radunati sul posto, tra cui donne e bambini. Su ogni bara la foto di uno e un messaggio di propaganda, oltre a munizioni presumibilmente utilizzate da Israele. Sul, un grande manifesto accusa Israele per l'uccisione dei quattro.