Tpi.it - Gaza: Hamas consegna a Israele i corpi di 4 ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 ed espone le bare su un palco

Leggi su Tpi.it

Come previsto dagli accordi per la tregua,hato oggi alla Croce Rossa Internazionale, per la successiva sepoltura in, idi quattro, compresa una madre e i suoi due figli piccoli, sequestrati durante gli attentati del 7, dopo aver esposto pubblicamente lesu unmacabramente allestito vicino Khan Younis, nel sud della Striscia di. I cadaveri appartengono alla 33enne Shiri Bibas, ai suoi due figli Ariel e Kfir, rispettivamente di 4 anni e 9 mesi, e all’83enne Oded Lifshitz, tutti sequestrati durante il massacro del 7nel kibbutz Nir Oz, nel sud di.Come mostrato dalle immagini trasmesse in diretta dadall’emittente qatariota al-Jazeera, le, coperte da un telo bianco e con affissa la foto di ciascuno e un messaggio propagandistico di, sono state esposte su una Bani Suheila, a due chilometri a est di Khan Younis, su cui campeggiava un grande manifesto che ritraeva il premier israeliano Benjamin Netanyahu nei panni di un vampiro e accusavadi essere responsabile della morte dei quattro