Juventusnews24.com - Gatti il migliore, i giornali lo premiano: «Salva la Juve tre volte, se De Jong fa poco è merito suo». La pagella del difensore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il, ilo: «latrenel giro di un minuto, se Defasuo». LadelL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match andato in scena ieri tra Psv ee coinciso con l’eliminazione al playoff di Champions League dei bianconeri. Tra le poche sufficienze c’è senza dubbio quella di Federico6 – Non è impeccabile sul gol di Saibari, peròil risultato non una ma trenel giro di un minuto. Se Defasuo.Leggi suntusnews24.com