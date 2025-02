Ilrestodelcarlino.it - Gassman dirige un Pasotti ’disumano’

"Teatri d’autore" presenta domani sera al Teatro Bramante di Urbania uno spettacolo con al centro della scena due straordinari artisti come Alessandron e Giorgio. I due attori si misureranno con le parole di Franz Kafka, due "racconti disumani";interpretando endo. "Lo spettacolo - si legge nelle note di sala - attraversa due testi dell’autore boemo ’Una relazione per un’Accademia’ e ’La tana’, ovvero storie di animali che mettono a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e raccontano quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto per mettersi al sicuro da ogni esterno". "Franz Kafka – scrive nelle note sullo spettacolo Alessandroche cura regia e scene – nei suoi racconti, ma come in tutto quello che ha scritto, sorprende, lavora sulla parte profonda di noi stessi, sempre con una visione personale, riconoscibile, inimitabile.