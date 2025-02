Bergamonews.it - Gasperini come Trump? Il rigore di dire le cose in privato secondo Gramellini

Bergamo. La polemica trae Lookman in merito alcalciato e sbagliato dal nigeriano contro il Brugge sta facendo discutere ovunque in Bergamasca. Ma non solo: Massimo, editorialista del Corriere della Sera, nella sua rubrica “Il Caffè di” ha avanzato un parallelismo quanto meno singolare.Il tecnico dell’Atalanta, “Donald Gasp”, viene paragonato al tycoon reinsediatosi il 25 gennaiopresidente degli Stati Uniti d’America, anch’egli protagonista di un acceso scambio di battute con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“ha detto a Zelensky che è un ‘comico mediocre’ – scrive-. Ancheha spiattellato in conferenza stampa che il suo giocatore più forte è ‘uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto’. Aggiungendo, in piena sintonia con la Casa Bianca: ‘Li calcia veramente male'”.