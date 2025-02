Ilgiorno.it - "Garanzie per quei 15 posti di lavoro"

Leggi su Ilgiorno.it

Stato di agitazione e sciopero, ieri mattina, davanti ai cancelli della Eigenmann & Veronelli di Rho. I dipendenti della Five Stars Spa, che ha in appalto il servizio di logistica, trasporto merci e spedizioni all’interno del sito di via Della Mosa, hanno incrociato le braccia per denunciare quello che sta accadendo e chiedere alle istituzioni di intervenire. L’11 dicembre 2024, le segreterie regionali lombarde di Cgil- Cisl e Uil hanno ricevuto una comunicazione dell’azienda relativa alla cessazione dell’appalto dal 30 aprile 2025 e suddivisione delle attività svolta dai 15 dipendenti dalla Five Star Spa tra due nuovi fornitori, Bisi Logistica Srl e Sinteco Logistics Spa. "Abbiamo chiestosulla tutela occupazionale dei 15 lavoratori coinvolti, come previsto dall’articolo 42 del Contratto nazionale didella logistica, che garantisce la continuità lavorativa in caso di cambio appalto - dichiarano le organizzazioni sindacali -, ma la committenza ha ribadito la volontà di trasferire le attività in altri siti senza assicurare la piena riassunzione di tutto il personale".