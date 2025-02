Ilrestodelcarlino.it - Gambettola, addio Coppa. Il pareggio non basta

SESTESE 11 SESTESE: Giuntini, Safina, Pisaniello, L. Matteo, G. Matteo, Cirillo, Dianda, Robi (11’ st Ermini 50’ st Sarr Papa), Berti (30’ st Bravi), Ciotola (30’ st Vannini), Manganiello (44’ st Mernacaj). All.: Polloni: Golinucci, Difino, Marconi, Rossi, Crociati (1’ st G. Bernacci) Zattini (1’ st Toromani), Vagnarelli (24’ st Tirincanti), Gadda, Mengucci, Zavatta (18’ st Casalboni), Peluso (40’ pt Mancini). All.: Angeli ( Marco Bernacci squalificato). Arbitro: Casula di Ozieri. Reti: 22’ pt Manganiello, 39’ st Mancini. Note: ammoniti L. Matteo, Ciotola, Vannini, Zavatta, Marconi; recupero 3’ e 5’. Esce a testa alta dalla, il: a Sesto Fiorentino, per il ritorno degli ottavi, la squadra allenata da Marco Bernacci ha rimontato l’iniziale svantaggio, ha fatto tremare i tifosi di casa e nel recupero con Difino ha segnato il gol che avrebbe allungato l’incontro visto che si sarebbero disputati i tempi supplementari.