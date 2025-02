Biccy.it - Gaga conquista un record storico e racconta delle curiosità

Abracadabra e Die With A Smile continuano ad andare alla grande in tutte le classifiche e il loro successo ha contribuito al raggiungimento di unper Lady. Da questa settimana la popstar di Born This Way è l’artista femminile con il maggior numero di ascoltatori mensili nella storia di Spotify, arrivata a quota 123.736.959 la Germanotta ha battuto anche ilche era di Ariana Grande.Ladybreaks the ALL-TIME Spotifyfor highest Monthly Listeners among women. Her new album “MAYHEM” will boost her more once it is released.Highest Listeners Peak by Female Artists:1. Lady—123.73M *still rising*2. Ariana Grande—123.70M3. Taylor Swift—116.2M pic.twitter.com/7Eamv6K7iB— Gerry(@gerry28) February 19, 2025ieri si è anche sottoposta alla macchina della verità e hato alcune: “Se ci sarà un seguito del video Telephone? Sì! Quando? Non lo so.