Gaeta, grande successo per l’evento ecologico “Scalinando con Retake”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 febbraio 2025- Apartecipazione ed entusiasmo perconle vie e le scalinate nascoste diMedievale, tenutasi nei giorni scorsi: l’iniziativa culturale ed ecologica, dedicata alla cura del territorio e insieme alla memoria della comunità, ha infatti visto un ampio coinvolgimento della cittadinanza. E, nonostante il maltempo, ha portato notevoli risultati in termini di rifiuti raccolti.Nel corso del, i partecipanti si sono infatti dedicati al plogging – l’attività, inventata in Svezia, che consiste nella tutela dell’ambiente mentre si cammina – con una precisa finalità civica e culturale: in collaborazione con l’associazione socio-culturalee guidati dai racconti storici di Sabina Mitrano, hanno preso parte a una passeggiata lungo le vie e scalinate più nascoste diMedievale – raccogliendo i rifiuti incontrati lungo il percorso e contribuendo così alla rigenerazione della propria città.