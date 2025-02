Sport.quotidiano.net - Gadda potra’ contare su un giocatore importante e non avra’ squalificati. Gulinatti recuperato per il Termoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ieri doppia seduta di allenamento al Del Conero, dove la squadra si allenerà anche oggi e i prossimi giorni, in vista della sfida di domenica contro il. Buone nuove per, visto cheha smaltito la febbre ed è rientrato a lavorare in gruppo con i compagni. Ieri un po’ di differenziato per Rovinelli, che ha precauzionalmente evitato di partecipare alla partitella, sempre per il problema al ginocchio rimediato nella sfida di Sora. Ancora assente a causa della febbre Sare, tutti gli altri a disposizione del mister, che dunque nei prossimi giorni dovrà decidere se rimettere in cabina di regia, reduce da alcuni giorni in cui non s’è allenato, oppure dare nuovamente fiducia a Gianelli che ha Civitanova non ha brillato, ma su un campo che non gli ha permesso di esprimere le sue qualità.