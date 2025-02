Inter-news.it - Gabbia: «Theo Hernandez si è scusato. Non siamo soddisfatti»

Matteo, ospite come altri alla presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, ha analizzato la stagione del Milan ed è tornato sulle sfide con l’Inter su Sport Mediaset.STAGIONE – Matteoè estremamente deluso per i risultati conseguiti dalla sua squadra: «Abbiamo parlato, ciconfrontati, la stagione è ancora lunga. C’è la Coppa Italia, il campionato, abbiamo l’obbligo morale di dare il massimo anche per i tifosi che ci seguono sempre. Puntiamo a far questo nonostante la serata difficile di Champions League. Lo sappiamo che la nostra stagione non ci può far essere, abbiamo fatto partite buone ma non abbiamo avuto continuità., cosa è successo dopo la Champions? Ciparlati, ma ciò che abbiamo detto rimane dentro lo spogliatoio. Dobbiamo concludere la stagione nel migliore dei modi.