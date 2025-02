Calciomercato.it - Gabbia e la crisi Milan: “Confronto con Ibrahimovic. Theo ci ha chiesto scusa” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il difensore rossonero: “Non siamo soddisfatti, ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo l’obbligo morale per noi e per tutti i nostri tifosi di fare il massimo”Matteo, difensore del, è intervenuto a margine del premio ‘Amico dei Bambini’ sul momento delicato in casa rossonera dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League.e la: “conci ha” – Calciomercato.it“La stagione è ancora lunga, abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere e abbiamo l’obbligo morale per noi e per tutti i nostri tifosi di fare il massimo. Finora non siamo soddisfatti dei risultati, non stiamo avendo la giusta continuità. Abbiamo parlato tra di noi, ma tutto quello che ci siamo detti resta nello spogliatoio con il mister. Dobbiamo fare certamente meglio e concludere la stagione nel migliore dei modi”.